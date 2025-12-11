Россиянам напомнили о штрафах за незаконную торговлю новогодними товарами

Россиян предупредили о штрафах за незаконную торговлю новогодними товарами. Об этом РИА Новости 11 декабря рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Депутат напомнил, что за незаконную торговлю новогодними товарами, включая елки, мандарины и красную икру, с использованием автомобилей во дворах жилых домов грозит штраф.

Гражданам придется заплатить за нарушения от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 30 тысяч рублей, юрлицам — от 150 до 200 тысяч рублей.

Александр Аксененко отметил, что организация такой торговли нарушает не только закон, но и санитарные нормы, потому что при этом не соблюдаются условия хранения и отпуска продукции.

Кроме того, при повторном нарушении в течение года для граждан предусмотрены штрафы в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юрлиц — полмиллиона рублей.