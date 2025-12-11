Россиян предупредили об опасности мошенничества с квитанциями за ЖКУ

В последнее время резко выросло мошенничество с поддельными квитанциями за ЖКУ. Преступники копируют логотипы, оформление и штрихкоды управляющих компаний, распространяя подделки как в бумажном, так и в электронном виде. Главная цель мошенников — ввести в заблуждение жильцов. Депутат Госдумы Антон Немкин призвал проверять реквизиты, звонить только по официальным номерам и не доверять лишь внешнему виду квитанций. Подделки делают очень качественными. Чтобы защититься, Немкин советует сравнивать реквизиты с предыдущими платежами, так как счета управляющих компаний редко меняются. Неожиданные изменения без предупреждений почти всегда означают мошенничество.

В последнее время наблюдается резкий рост случаев мошенничества с поддельными квитанциями за коммунальные услуги. Об этом пишет издание «Абзац».

Преступники используют настоящие логотипы управляющих компаний и тщательно копируют оформление и штрихкоды, распространяя фальшивки как в бумажном, так и в электронном виде.

Главной целью мошенников является введение в заблуждение жильцов, особенно пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами таких схем. Депутат Госдумы Антон Немкин призвал граждан быть внимательными и проверять реквизиты, звонить по официальным контактам управляющих компаний и не доверять лишь внешнему виду квитанций.

Мошенники создают поддельные квитанции очень высокого качества, что делает их почти неотличимыми от настоящих. Это особенно опасно для тех, кто впервые платит за ЖКХ или делает это без должной внимательности. Чтобы защититься от мошенничества, Немкин рекомендует сравнивать реквизиты с предыдущими платежами. Банковские счета управляющих компаний редко меняются, а жильцы должны получать официальные уведомления о любых изменениях через несколько каналов. Неожиданные реквизиты без предупреждения почти всегда сигнализируют о мошенничестве.

Депутат также подчеркивает важность объяснения пожилым родственникам, куда звонить для проверки, как сверять реквизиты и почему нельзя сканировать незнакомые QR-коды.