Российская армия освободила Лиман в Харьковской области

Также ВС РФ поразили объекты энергетики и топливного комплекса, которые используют в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 152 районах. Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.