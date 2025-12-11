Путин: уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%

Он назвал формирование экономики высоких зарплат базовым условием для сокращения бедности и повышения уровня жизни. Ранее Путин заявил, что с 1 января страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%.

Уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%. Об этом заявил Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Он назвал формирование экономики высоких зарплат базовым условием для сокращения бедности и повышения уровня жизни.

Ранее Путин заявил, что с 1 января страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%.