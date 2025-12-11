Путин: с 1 января страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%
С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, темпами выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом 11 декабря сообщило ТАСС.
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля.
Путин отметил, что выплаты должны расти темпами не ниже инфляции.