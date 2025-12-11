Названы имена победителей премии «Топ-1000 российских менеджеров»

Названы имена победителей XXIII премии «Топ-1000 российских менеджеров». Об этом сообщили в пресс-службе МегаФона.

Награждение победителей прошло 9 декабря в Москве. Более 200 постоянных членов академии премии — представители бизнеса, СМИ, экспертного сообщества — в формате закрытого голосования определили тех, кто внес наиболее заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли и экономики в течение года.

«Топ-1000 российских менеджеров» стала площадкой для признания руководителей страны — тех, кто каждый день создает будущее российского менеджмента, бизнеса и экономики. Каждый из номинантов — это яркий пример лидерства, ответственности и стремления к высоким результатам. Их успехи подтверждают: талант и профессионализм — основа устойчивого будущего и движущая сила развития страны", — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

В этом году на звания лучших претендовали топ-менеджеры более 300 компаний России. В категории «Лучший коммерческий директор» отмечен заместитель генерального директора по продажам и операциям «Северсталь Менеджмент» Евгений Черняков. «Лучшим директором по персоналу» на премии признали вице-президента по кадровой политике «Норильского никеля» Дарью Крячкову, «Лучшим директором по цифровой трансформации» — начальника департамента по цифровой трансформации «Газпромнефть» Олега Третьяка. Победителем премии в номинации «Лучший высший руководитель» стал генеральный директор «МегаФон» Хачатур Помбухчан.

«В этом году академики премии — ведущие топ-менеджеры из разных отраслей — проявили исключительное единство в голосовании. Впервые за последние десять лет победителем стал руководитель из телеком-индустрии — Хачатур Помбухчан, которого профессиональное сообщество признало „Лучшим высшим руководителем в России“», — отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Помимо генерального директора позиции МегаФона в рейтинге топ-1000 подтвердили сразу 15 топ-менеджеров компании. Первые места в своих категориях заняли семь ключевых директоров компании: коммерческий директор Дмитрий Рудских, финансовый директор Денис Федотов, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян, директор по стратегическим коммуникациям и развитию бренда Елена Мартынова, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко и другие. Еще восемь руководителей вошли в тройку сильнейших профессионалов страны в своих направлениях.

