Малков прокомментировал назначение Бориса Ясинского мэром Рязани

Губернатор Павел Малков прокомментировал назначение Бориса Ясинского мэром Рязани. Это произошло на заседании городской думы в четверг, 11 декабря. Глава региона поздравил Бориса Ясинского с победой и поблагодарил депутатов за поддержку кандидата.

«Я рассчитываю, что вы в администрации сформируете сильную команду, которая сможет все начинания реализовать. Соответствующий управленческий опыт у вас есть: Рязань, Касимов, Рязанский район. Теперь снова Рязань, но уже на первой позиции. Рязань — это лицо нашего региона», — обратился к мэру Малков.

Губернатор также напомнил о необходимости продолжать реализовывать проекты в том числе по благоустройству, озеленению, общественному транспорту, уборке города, комплексному развитию территорий, ЖКХ.

С речью также выступил назначенный мэр Борис Ясинский.

«Начинаем формировать эффективную команду, готовую работать на благо жителей города. В приоритетах — поддержка участников СВО и членов их семей, создание социальной инфраструктуры, решение накопившихся вопросов городского хозяйства», — отметил глава администрации.

Жителям Ясинский пообещал, что будет опираться на их мнение и усиливать взаимодействие для решения общих задач.

Напомним, на заседании Рязгордумы Бориса Ясинского выбрали мэром в результате тайного голосования.