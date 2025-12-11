Рязань
Малков прокомментировал назначение Бориса Ясинского мэром Рязани
Губернатор Павел Малков прокомментировал назначение Бориса Ясинского мэром Рязани. Это произошло на заседании городской думы в четверг, 11 декабря. Глава региона поздравил Бориса Ясинского с победой и поблагодарил депутатов за поддержку кандидата.

Напомним, на заседании Рязгордумы Бориса Ясинского выбрали мэром в результате тайного голосования.