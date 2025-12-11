Рязань
Малков подтвердил перенос сроков реконструкции набережной у Рязанского кремля
Напомним, на обсуждении бюджета региона в облдуме стало известно, что срок строительства набережной у Рязанского кремля перенесли. Региональные средства, заложенные на 2026 год на софинансирование благоустройства набережной Рязанского кремля, направили на реализацию трех других проектов в Ряжске, Рыбном и поселке Лесной в Шиловском районе.