Малков подтвердил перенос сроков реконструкции набережной у Рязанского кремля

Глава региона подчеркнул, что проект на реконструкцию набережной от кремля до памятника Есенину готов. «К сожалению, в бюджет 2026 года мы ее включить не смогли, но постараемся точечно начать делать набережную: изгородь в плохом состоянии, дорожки, лавочки, памятники нужно постепенно приводить в порядок», — отметил губернатор. Также он сообщил, что следующим этапом благоустройства набережной в Рязани станет строительство объекта от стрелки с Окой и до Орехового озера. В 2026 году завершится его проектирование.

Во время прямого эфира 11 декабря губернатор Павел Малков подтвердил перенос сроков реконструкции набережной у Рязанского кремля.

Глава региона подчеркнул, что проект на реконструкцию набережной от кремля до памятника Есенину готов.

«К сожалению, в бюджет 2026 года мы ее включить не смогли, но постараемся точечно начать делать набережную: изгородь в плохом состоянии, дорожки, лавочки, памятники нужно постепенно приводить в порядок», — отметил губернатор.

Также он сообщил, что следующим этапом благоустройства набережной в Рязани станет строительство объекта от стрелки с Окой и до Орехового озера. В 2026 году завершится его проектирование.

Напомним, на обсуждении бюджета региона в облдуме стало известно, что срок строительства набережной у Рязанского кремля перенесли. Региональные средства, заложенные на 2026 год на софинансирование благоустройства набережной Рязанского кремля, направили на реализацию трех других проектов в Ряжске, Рыбном и поселке Лесной в Шиловском районе.