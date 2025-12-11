Депутаты Рязгордумы проголосовали за принятие бюджета города на три года

Депутаты Рязгордумы приняли бюджет города на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Доход в 2026 году составит 19,5 млрд рублей, расход — 20,2 млрд рублей, дефицит — 666,7 млн рублей. Бюджет ориентирован на социальную сферу — 70,8% расходов. Основу составляют 19 муниципальных программ, из которых главные по финансированию в 2026 году: образование — 12,2 млрд; дорожное хозяйство и улично-дорожная сеть — 1,4 млрд рублей; культура города — 1,1 млрд; благоустройство — 709 млн; соцподдержка — 665 млн; общественный транспорт — 606 млн; ЖКХ и энергосбережение" — 401 млн. В 2026 году планируется продолжение строительства новых школ в микрорайонах ДПР-7,7А, Семчин, Мервин, Олимпийский городок.

Депутаты Рязгордумы проголосовали за принятие бюджета города на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Проект документа представила начальник финансово-казначейского управления горадминистрации Светлана Финогенова на заседании в четверг, 11 декабря.

Согласно докладу, доход бюджета Рязани в 2026 году составит 19,5 млрд рублей, а расход — 20,2 млрд рублей. Дефицит бюджета достигнет 666,7 млн рублей.

На заседании вновь отметили, что документ ориентирован на социальную сферу. Доля финансирования расходов данного направления составит 14,3 миллиарда рублей — 70,8% от общего объема.

Основу бюджета Рязани составляют 19 муниципальных программ. В 2026 году наибольшее количество средств направят на следующие МП:

«Развитие образования» — 12,2 млрд рублей;

«Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети» — 1,4 млрд рублей;

«Культура города» — 1,1 млрд рублей;

«Благоустройство города» — 708,7 млн рублей;

«Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» — 664,7 млн рублей;

«Общественный транспорт» — 606,4 млн рублей;

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения» — 401,1 млн рублей.

В 2026 году планируется продолжать проекты по строительству новых школ в микрорайоне ДПР-7,7А, Семчине, Мервине и Олимпийском городке, а также благоустройству городских территорий, среди которых Лыбедский бульвар, улица Павлова, ЦПКиО, Лесопарк, Черезовские пруды и другие общественные зоны.

Напомним, ранее проект бюджета одобрили на профильном комитете гордумы в Рязани.