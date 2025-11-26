Рязанца Александра Логунова через суд признают погибшим

Адвокат пояснила редакции РЗН. Инфо, что дело о «признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим» назначено к слушанию в Луховицком суде на 10 декабря.

Рязанца Александра Логунова, осужденного за убийство жены, через суд признают погибшим. Об этом сообщила частный детектив Екатерина Шумякина в соцсетях 26 ноября.

Адвокат пояснила редакции РЗН. Инфо, что дело о «признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим» назначено к слушанию в Луховицком суде на 10 декабря.

Осужденный за убийство Елены Логуновой подписал контракт и отправился на СВО, сообщалось весной 2024 года.

Ранее стало известно, что рязанец Александр Логунов пропал в зоне СВО.

Подробнее об исчезновении Елены Логуновой и ходе расследования ее убийства можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.