В Совфеде одобрили закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Совфед России на заседании в среду одобрил законопроект, который уточняет правила назначения штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее штрафы применялись только в период проведения призыва, однако с учетом принятия закона о проведении призыва в течение всего календарного года, данная норма требует изменений. В соответствии с новым законопроектом, изменения будут внесены в статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, исключив из нее формулировку «в период проведения призыва». Это означает, что ответственность за несообщение о месте жительства будет действовать круглый год. Размеры штрафов за данное правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.

