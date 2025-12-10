В Рязанской области 12 декабря изменится расписание ряда пригородных поездов

В Рязанской области 12 декабря изменится расписание ряда пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Расписание пригородных поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится из-за путевых работ на перегоне Денежниково — Старожилово. Технологические «окна» назначены с 05:30 до 10:00.

Электричка № 6301 Ряжск-1 — Рязань-2 отправится в 04:40, на 34 минуты раньше обычного расписания. Пригородный поезд № 6304 Рязань-2 — Ряжск-1 задержится на 20 минут и начнет движение в 09:33.

Кроме того, две электрички № 6303 и № 6320 отправятся по укороченному маршруту между станциями Рязань-2 и Денежниково.

В МЖД призвали пассажиров с пониманием отнестись к работам.