В Рязани объявили конкурс на лучшее украшение дворов и домов

Конкурс запустила администрация Рязани совместно с Ассоциацией органов ТОС региона. Заявки принимаются с 8 по 29 декабря. В 2025 году конкурс включает следующие номинации: «Лучший новогодний двор многоквартирного дома»; «Лучшая новогодняя территория частных домов»; «Лучший новогодний подъезд»; «Лучшее новогоднее окно». Фотографии для участия в конкурсе нужно отправить до 29 декабря 2025 года на электронную почту: otdeltos62@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 29-48-16.

