Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
Птн, 12
Сбт, 13
-4°
ЦБ USD 77.9 1.09 11/12
ЦБ EUR 91.38 1.95 11/12
Нал. USD 79.40 / 78.00 10/12 18:30
Нал. EUR 91.27 / 92.30 10/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 628
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 536
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 319
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 044
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани объявили конкурс на лучшее украшение дворов и домов
Конкурс запустила администрация Рязани совместно с Ассоциацией органов ТОС региона. Заявки принимаются с 8 по 29 декабря. В 2025 году конкурс включает следующие номинации: «Лучший новогодний двор многоквартирного дома»; «Лучшая новогодняя территория частных домов»; «Лучший новогодний подъезд»; «Лучшее новогоднее окно». Фотографии для участия в конкурсе нужно отправить до 29 декабря 2025 года на электронную почту: otdeltos62@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 29-48-16.

В Рязани объявили конкурс на лучшее украшение дворов и домов. Об этом сообщили в мэрии.

Конкурс запустила администрация Рязани совместно с Ассоциацией органов ТОС региона. Заявки принимаются с 8 по 29 декабря.

В 2025 году конкурс включает следующие номинации:

  • «Лучший новогодний двор многоквартирного дома»;
  • «Лучшая новогодняя территория частных домов»;
  • «Лучший новогодний подъезд»;
  • «Лучшее новогоднее окно».

Фотографии для участия в конкурсе нужно отправить до 29 декабря 2025 года на электронную почту: otdeltos62@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 29-48-16.