В Госдуме предложили освободить от срочной службы контрактников, содействовавших армии в СВО
Депутаты предложили освободить от призыва на срочную военную службу участников спецоперации, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ. Отмечается, что от призыва хотят освобождать в том числе граждан, находившихся в добровольческих формированиях.
В Госдуме предложили освободить от срочной службы контрактников, содействовавших армии в СВО. Об этом сообщает ТАСС.
