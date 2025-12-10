В Госдуме предложили освободить от срочной службы контрактников, содействовавших армии в СВО

Депутаты предложили освободить от призыва на срочную военную службу участников спецоперации, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ. Отмечается, что от призыва хотят освобождать в том числе граждан, находившихся в добровольческих формированиях.