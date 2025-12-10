Рязанской дирекции дорог вынесли представление из-за нарушений

Нарушения нашли на участке дороги, ведущем к населённому пункту Нижний Якимец от федеральной трассы «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов». Специалисты зафиксировали дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, просадок и проломов, которые превышают допустимые нормы, а также частично отсутствует асфальтобетонное покрытие. Директору «Дирекция дорог Рязанской области» внесено представление. Фактическое устранение нарушений взято на контроль.