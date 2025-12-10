Рязанских водителей предупредили о снегопаде

Рязанских водителей предупредили о снегопаде. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

В ночь с 10 на 11 декабря в Рязанской области ожидается снег, местами — с дождем. Также возможен туман со снижением видимости до 200 метров.

Отмечается, что подрядные организации, отвечающие за содержание федеральных трасс, готовы к устранению последствий непогоды. В Рязанской области могут задействовать 31 спецмашину.

На трассах организовано круглосуточное дежурство комбинированного дородного транспорта.

Водителей призвали учитывать погодные условия при планировании поездок.