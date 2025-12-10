Продукция Рязанского приборного завода отмечена наградами конкурса «100 лучших товаров России»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) отмечен наградами 28-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2025 года.

Высшей оценки — лауреат конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения» удостоен индикатор для измерения внутриглазного давления (ВГД) ИГД-02 торговой марки diathera. Он помогает врачам-офтальмологам диагностировать на ранней стадии глаукому — опасное заболевание, приводящее к слепоте. В индикаторе имеется датчик вертикали со звуковой сигнализацией правильности установки прибора. Измерение проводится через веко, что исключает риск занесения инфекции. Безболезненная диагностика без использования анестезирующих средств дает возможность проводить измерения не только у взрослых, но и у детей. Прибор применяется в лечебных учреждениях при диспансеризации населения, а также врачами на выезде. Он также вошел в «Золотую сотню» лучших товаров России 2025 года. Эта награда присуждается товарам с наивысшим общим конкурсным баллом в своей номинации.

Дипломантами в этой же категории стали тонометр внутриглазного давления ТГДц-03 diathera и cтерилизатор паровой ВКа-75 ПЗ, а также серия аппаратов для полуавтоматической сварки «Форсаж» 200ПА, 302, 502.

Жюри конкурса оценивало продукцию на соответствие стандартам, требованиям безопасности, учитывались отзывы потребителей, объемы реализации и другие факторы.

В рамках мероприятия именной медалью «За достижения в области качества» награжден директор по товарам гражданского назначения — директор Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ Валерий Караваев.

АО «ГРПЗ» постоянно совершенствует технологии производства, добиваясь роста качества своей продукции. Предприятие ежегодно представляет свою продукцию на конкурсе «100 лучших товаров России», где неоднократно становилось дипломантом и лауреатом.