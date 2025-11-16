В Рязани к Новому году установят 40 елей

Как отметили в мэрии, работники приступили к монтажу 22-метровой елки на площади Ленина. Они уже собрали основание и приступили к установке каркаса — ствола дерева. В дальнейшем на него прикрепят искусственные ветки, а пространство вокруг елки оградят. Для выполнения работ используется специализированная техника. «Планируется, что установка дерева займет три дня. Украшение и подключение иллюминации начнут позже», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Рязани к Новому году установят 40 елей. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации 16 ноября.

Также там сообщили, что к 13 декабря в Рязани установят 40 елок. Отметим, 13 декабря начнутся мероприятия проекта «Новогодняя столица России — Рязань».