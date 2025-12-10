Госдума приняла закон об обязательной присяге для граждан России с 14 лет

Госдума России приняла законопроект, согласно которому с 14 лет граждане страны будут обязаны приносить присягу. Об этом пишет издание Абзац. Ранее такое требование действовало только для лиц старше 18 лет, однако нововведения направлены на повышение патриотического духа и осознанности среди молодежи в отношении соблюдения Конституции и законодательства России. Согласно новому закону, если гражданин не принесет присягу в течение года с момента получения гражданства, его статус будет аннулирован. Также предполагается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если человек изначально отказался от принесения присяги.

