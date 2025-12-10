Рязань
FT: Трамп дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу мирного плана
По данным издания, Трамп рассчитывает, что договоренность удастся сформировать к католическому Рождеству — 25 декабря. В материале отметили, что Зеленский попросил дать ему время для консультаций с европейскими партнерами, прежде чем реагировать на требование Вашингтона. Ранее Зеленский заявил, что готов провести выборы на Украине в течение 60-90 дней. Он также признал, что Украина не сможет вернуть Крым.

Трамп дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу мирного плана. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на британское издание Financial Times.

По данным издания, Трамп рассчитывает, что договоренность удастся сформировать к католическому Рождеству — 25 декабря.

В материале отметили, что Зеленский попросил дать ему время для консультаций с европейскими партнерами, прежде чем реагировать на требование Вашингтона.

Ранее Зеленский заявил, что готов провести выборы на Украине в течение 60-90 дней. Он также признал, что Украина не сможет вернуть Крым.