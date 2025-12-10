Автовладелец получит компенсацию за повреждение машины после пожара в Рязани

Вступило в законную силу решение Октябрьского районного суда Рязани по гражданскому делу о взыскании компенсации материального ущерба, причиненного пожаром. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Истец обратилась в суд с иском против собственника квартиры, где произошел пожар, утверждая, что ее припаркованный рядом автомобиль сильно пострадал в результате происшествия.

Автомобиль истца получил серьезные повреждения, включая вмятины, царапины, разбитое лобовое стекло и прочие дефекты. Согласно исковым требованиям, сумма заявленного истцом ущерба составила 617 тысяч рублей, утраченная стоимость автомобиля оценивалась ещё в 111 тысяч рублей, а судебные издержки составили почти 65 тысяч рублей.

Суд принял частичное удовлетворение иска. Теперь собственник пострадавшей квартиры обязан выплатить компенсацию истцу за нанесенный ущерб.