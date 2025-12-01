В Рязанской области сгорели несколько строений
ЧП произошошло в субботу, 29 ноября, в деревне Аристово Старожиловского района. На улице Новой пожар начал распространяться с деревянной хозпостройки. Огонь повредил еще три кирпичных строения. По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Пожарные спасли соседний жилой дом, остановили распространение огня. Общая площадь пожара — 102 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.
