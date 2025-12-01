В Рязанской области пройдут рейды ГАИ
Инспекторы проведут в понедельник, 1 декабря, комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей, на пешеходных переходах вблизи образовательных, дошкольных учреждений и жилых секторов, по маршрутам следования несовершеннолетних пешеходов.
В Рязанской области пройдут рейды ГАИ «Дом-школа-дом». Об этом сообщили в соцсетях ведомства.
