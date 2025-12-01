Рязань
Рязанцы сообщили о живодере, зверски убивающем кошек на улице
Рязанцы сообщили о живодере, зверски убивающем кошек на улице. Пост об этом появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

По словам местных жителей, инциденты происходят в микрорайоне Шлаковый и во дворе улицы Лизы Чайкиной. Трупы убитых животных находят брошенными на улице.

«Какой -то неадекват убивает кошек и бросает их на улице. Вижу уже не в первый раз. У кошек вскрыты кишки. Это же могут увидеть маленькие дети». — подписала женщина.

Ранее в Рязани нашли труп собаки, повешенный на дерево.