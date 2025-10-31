В Рязани неизвестный убил собаку и повесил ее на дерево

В Рязани неизвестный убил собаку и повесил ее на дерево. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Очевидцы нашли убитое животное возле Борковских карьеров 31 октября. На место вызывали полицию.

«Пса порезали и повесили на цепь. Убийца проволокой эту цепь прикрутил, чтобы держалась. Пес цеплялся лапами, видимо, был еще живой», — рассказали рязанцы.

Отмечается, что тело собаки забрали и отвезли на вскрытие в областную ветеринарную лабораторию.