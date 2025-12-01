Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
Втр, 02
Срд, 03
ЦБ USD 78.23 -0.02 29/11
ЦБ EUR 90.82 0.03 29/11
Нал. USD 79.01 / 78.70 01/12 15:05
Нал. EUR 91.82 / 92.77 01/12 15:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
492
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
693
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 225
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
899
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
МВД опубликовало видео задержаний во время рейдов в выходные в Рязанской области
Напомним, за выходные в отделы полиции доставили более 150 человек. Также оперативники пресекли 12 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами. Отмечается, что рейды полицейские проводили при поддержке сотрудников Росгвардии.

МВД опубликовало видео задержаний во время рейдов в выходные в Рязанской области. Оно появилось в официальном Telegram-канале регионального УМВД.

Напомним, за выходные в отделы полиции доставили более 150 человек. Также оперативники пресекли 12 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами.

Отмечается, что рейды полицейские проводили при поддержке сотрудников Росгвардии.