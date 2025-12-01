МВД опубликовало видео задержаний во время рейдов в выходные в Рязанской области

МВД опубликовало видео задержаний во время рейдов в выходные в Рязанской области. Оно появилось в официальном Telegram-канале регионального УМВД.

Напомним, за выходные в отделы полиции доставили более 150 человек. Также оперативники пресекли 12 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами.

Отмечается, что рейды полицейские проводили при поддержке сотрудников Росгвардии.