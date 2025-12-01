Рязанские полицейские доставили в отделы за выходные более 150 человек

Сотрудники полиции провели в Рязани и области рейды. В областном центре особое внимание уделили охране общественного порядка на улицах в центре города и около крупных торговых центров. Пресекли 12 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами. Кроме того, в магазине на улице Интернациональная и в кафе на улицах Качевская и Циолковского выявлены нарушения. Изъято 39 литров спиртного.

