Рязанские полицейские доставили в отделы за выходные более 150 человек
Сотрудники полиции провели в Рязани и области рейды. В областном центре особое внимание уделили охране общественного порядка на улицах в центре города и около крупных торговых центров. Пресекли 12 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами. Кроме того, в магазине на улице Интернациональная и в кафе на улицах Качевская и Циолковского выявлены нарушения. Изъято 39 литров спиртного.
Рязанские полицейские доставили в отделы за выходные более 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Сотрудники полиции провели в Рязани и области рейды.
В областном центре особое внимание уделили охране общественного порядка на улицах в центре города и около крупных торговых центров.
Пресекли 12 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами.
Кроме того, в магазине на улице Интернациональная и в кафе на улицах Качевская и Циолковского выявлены нарушения. Изъято 39 литров спиртного.