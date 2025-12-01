Медведев: в России могут появиться передвижные аптеки

В ряде населенных пунктов России могут появиться передвижные аптеки. Об этом сообщило РИА Новости. Об инициативе заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В понедельник, 1 декабря, он провел прием граждан в режиме видеоконференции. Жительница поселка в Архангельской области обратилась к Медведеву с идеей передвижных аптек для людей. «Идея передвижных аптечных пунктов хорошая. Сейчас она, как я понимаю, уже в стадии перехода к реализации и будут выбраны населенные пункты и регионы, где эти передвижные аптечные киоски, пункты эти аптечные будут опробованы», — отметил председатель партии. Он подчеркнул, что решение пока не приняли из-за вопроса, связанного с контролем за оборотом лекарств.

«Мы эту инициативу обязательно реализуем», — заключил Медведев.