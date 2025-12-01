Число ВИЧ-инфицированных жителей Рязанской области достигло 6317 человек

По данным на 1 октября 2025 года, число ВИЧ-инфицированных жителей Рязанской области достигло 6317 человек. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева.

Отмечается, что лечение антиретровирусными препаратами получают 90% человек. Лариса Сараева уточнила, что ситуация по количеству ВИЧ-инфицированных остается стабильной по сравнению с предыдущими годами: около 20 случаев на 100 тысяч населения.

Показатели выше средних по области зафиксированы на территории Рязани и Пронского, Захаровского, Скопинского, Милославского, Михайловского, Старожиловского районов.

Руководитель управления также объяснила, что Роспотребнадзор принимает решения о нежелательности пребывания в Рязанской области граждан других государств, у которых выявлена ВИЧ-инфекция. В 2025 году по этой причине депортировали 21 иностранца.

Ранее сообщалось, что в год регистрируется от 150 до 200 ВИЧ-инфицированных рязанцев. Наибольшее количество выявленных носителей вируса приходится на возрастную группу 20-39 лет.

По информации Роспотребнадзора, в предыдущие годы преобладающим путем передачи являлось парентеральное употребление наркотиков, а в последние годы отмечается рост полового пути передачи.