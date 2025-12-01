Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
Втр, 02
Срд, 03
ЦБ USD 77.7 -0.53 02/12
ЦБ EUR 90.34 -0.48 02/12
Нал. USD 79.02 / 79.60 01/12 18:15
Нал. EUR 91.50 / 92.77 01/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
510
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
702
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 240
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
910
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Число ВИЧ-инфицированных жителей Рязанской области достигло 6317 человек
Отмечается, что лечение антиретровирусными препаратами получают 90% человек. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева уточнила, что ситуация по количеству ВИЧ-инфицированных остается стабильной по сравнению с предыдущими годами: около 20 случаев на 100 тысяч населения. Показатели выше средних по области зафиксированы на территории Рязани и Пронского, Захаровского, Скопинского, Милославского, Михайловского, Старожиловского районов.

По данным на 1 октября 2025 года, число ВИЧ-инфицированных жителей Рязанской области достигло 6317 человек. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева.

Отмечается, что лечение антиретровирусными препаратами получают 90% человек. Лариса Сараева уточнила, что ситуация по количеству ВИЧ-инфицированных остается стабильной по сравнению с предыдущими годами: около 20 случаев на 100 тысяч населения.

Показатели выше средних по области зафиксированы на территории Рязани и Пронского, Захаровского, Скопинского, Милославского, Михайловского, Старожиловского районов.

Руководитель управления также объяснила, что Роспотребнадзор принимает решения о нежелательности пребывания в Рязанской области граждан других государств, у которых выявлена ВИЧ-инфекция. В 2025 году по этой причине депортировали 21 иностранца.

Ранее сообщалось, что в год регистрируется от 150 до 200 ВИЧ-инфицированных рязанцев. Наибольшее количество выявленных носителей вируса приходится на возрастную группу 20-39 лет.

По информации Роспотребнадзора, в предыдущие годы преобладающим путем передачи являлось парентеральное употребление наркотиков, а в последние годы отмечается рост полового пути передачи.