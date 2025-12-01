Роспотребнадзор: в год регистрируется от 150 до 200 ВИЧ-инфицированных рязанцев
Отмечается, что наибольшее количество выявленных носителей ВИЧ приходится на возрастную группу 20-39 лет. По данным ведомства, ведется целенаправленная работа по профилактике СПИДа, большое внимание уделяется вопросам тестирования. Вместе с тем, регистрация новых случаев ВИЧ-инфекции продолжается. Рязанская область относится к числу территорий РФ со средним уровнем заболеваемости в ЦФО. Если в предыдущие годы преобладающим путем передачи являлось парентеральное употребление наркотиков, то в последние годы отмечается рост полового пути передачи.
