BFMTV: Зеленский созвонился с Уиткоффом

Телефонный разговор состоялся во время встречи Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. «Макрон и Зеленский пообщались с европейскими лидерами и американскими и украинскими переговорщиками», — говорится в сообщении. Кроме того, уточняется, что они переговорили с британским премьером Киром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте, главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Ранее стало известно, что встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря.