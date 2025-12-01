В Кремле назвали точные сроки встречи Путина с Уиткоффом

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря. «У президента также несколько совещаний сегодня непубличного характера пройдут в рамках подготовки к российско-американским контактам завтра», — добавил Песков. Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отправятся 1 декабря в Москву для продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.