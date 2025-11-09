Рязань
Ударившую сожителя ножом по голове рязанку заключили под стражу
Ударившую сожителя ножом по голове рязанку заключили под стражу. Об этом сообщили в региональном следкоме 9 ноября.

Отмечается, что по ходатайству следователя Рязанского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Рязанской области 40-летнюю рязанку, подозреваемую в покушении на убийство, поместили под стражу.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 5 ноября в Рязанском районе подозреваемая и ее 48-летний сожитель поругались. Они были пьяны. Во время конфликта, женщина несколько раз ударила своего сожителя ножом по голове. Ему удалось сбежать. Впоследствии ему была оказана необходимая медицинская помощь и он остался жив.