Ударившую сожителя ножом по голове рязанку заключили под стражу

Отмечается, что по ходатайству следователя Рязанского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Рязанской области 40-летнюю рязанку, подозреваемую в покушении на убийство, поместили под стражу. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. 5 ноября в Рязанском районе подозреваемая и ее 48-летний сожитель поругались. Они были пьяны. Во время конфликта, женщина несколько раз ударила своего сожителя ножом по голове. Ему удалось сбежать. Впоследствии ему была оказана необходимая медицинская помощь и он остался жив.

