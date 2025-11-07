Рязанка ударила сожителя ножом по голове

Инцидент произошел 5 ноября в одном из населенных пунктов Рязанского района. По данным следствия, 40-летняя женщина и ее 48-летний сожитель выпили, между ними произошел конфликт. Из-за личной неприязни подозреваемая ударила мужчину ножом по голове. Несмотря на полученные телесные повреждения, потерпевший смог покинуть место происшествия. Ему оказали медпомощь. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Жительница Рязанского района ударила сожителя ножом по голове. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

