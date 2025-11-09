Ученые заявили, что половина россиян дышит грязным воздухом

Отмечается, что в документе собраны данные о состоянии воздуха в 253 городах, включая мегаполисы, федеральные округа и регионы, а также города ДНР и ЛНР и населенные пункты Арктики. Анализ показал, что в 203 городах из 253 средние уровни загрязнений превышают безопасные нормы. В 116 населенных пунктах уровень загрязнения признают высоким или очень высоким.

Ученые заявили, что половина россиян дышит грязным воздухом. Данные опубликовал Центр ФОБОС со ссылкой на ежегодник «Состояние загрязнения атмосферы за 2024 год».

Напомним, летом 2025 года в Рязани возбудили уголовное дело после проверки качества воздуха в городе.