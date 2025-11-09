Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
Пнд, 10
Втр, 11
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 80.00 / 81.40 09/11 07:00
Нал. EUR 94.00 / 96.00 09/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 193
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 238
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 992
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 794
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Ученые заявили, что половина россиян дышит грязным воздухом
Отмечается, что в документе собраны данные о состоянии воздуха в 253 городах, включая мегаполисы, федеральные округа и регионы, а также города ДНР и ЛНР и населенные пункты Арктики. Анализ показал, что в 203 городах из 253 средние уровни загрязнений превышают безопасные нормы. В 116 населенных пунктах уровень загрязнения признают высоким или очень высоким.

Ученые заявили, что половина россиян дышит грязным воздухом. Данные опубликовал Центр ФОБОС со ссылкой на ежегодник «Состояние загрязнения атмосферы за 2024 год».

Отмечается, что в документе собраны данные о состоянии воздуха в 253 городах, включая мегаполисы, федеральные округа и регионы, а также города ДНР и ЛНР и населенные пункты Арктики.

Анализ показал, что в 203 городах из 253 средние уровни загрязнений превышают безопасные нормы. В 116 населенных пунктах уровень загрязнения признают высоким или очень высоким.

Напомним, летом 2025 года в Рязани возбудили уголовное дело после проверки качества воздуха в городе.