Поезд Деда Мороза не попадет в новогоднюю столицу России — Рязань

Отмечается, что 19 ноября поезд Деда Мороза прибудет во Владивосток. 30 и 31 декабря состав сделает остановки в Ярославле и Иваново, а 2-3 декабря — прибудет в Москву. Свой маршрут он завершит 11 января 2026 года в Великом Устюге. На сайте указано, что всего поезд в 2025—2026 годах посетит 70 городов и проедет свыше 20 тысяч километров. Напомним, поезд Деда Мороза приезжал на вокзал Рязань-2 в преддверии 2024 года.

