Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
Пнд, 10
Втр, 11
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 80.00 / 81.40 09/11 07:00
Нал. EUR 94.00 / 96.00 09/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 193
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 238
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 992
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 793
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Поезд Деда Мороза не попадет в новогоднюю столицу России — Рязань
Отмечается, что 19 ноября поезд Деда Мороза прибудет во Владивосток. 30 и 31 декабря состав сделает остановки в Ярославле и Иваново, а 2-3 декабря — прибудет в Москву. Свой маршрут он завершит 11 января 2026 года в Великом Устюге. На сайте указано, что всего поезд в 2025—2026 годах посетит 70 городов и проедет свыше 20 тысяч километров. Напомним, поезд Деда Мороза приезжал на вокзал Рязань-2 в преддверии 2024 года.

Поезд Деда Мороза не попадет в новогоднюю столицу России — Рязань. Это следует из расписания поезда, опубликованного на сайте проекта.

Отмечается, что 19 ноября поезд Деда Мороза прибудет во Владивосток. 30 и 31 декабря состав сделает остановки в Ярославле и Иваново, а 2-3 декабря — прибудет в Москву. Свой маршрут он завершит 11 января 2026 года в Великом Устюге.

На сайте указано, что всего поезд в 2025—2026 годах посетит 70 городов и проедет свыше 20 тысяч километров.

Напомним, поезд Деда Мороза приезжал на вокзал Рязань-2 в преддверии 2024 года. Передвижная резиденция Деда Мороз состояла из 20 вагонов, во главе состава — паровоз, украшенный гирляндами. В поезде дети и взрослые могли увидеть приемную Деда Мороза, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе и вагон-лавка.

В 2025 году в поезде появился вагон «Снежная Королева».

«Внутри вагона для гостей путешествие в ледяное царство Снежной Королевы и мир кривых зеркал» — написано на сайте проекта.