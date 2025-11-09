Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Ночью и утром 10 ноября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-800 метров. Водителей и пешеходов призвали к повышенному вниманию на дорогах.
