Рязанцам рассказали о погоде 10 ноября

10 ноября спрогнозировали облачную погоду с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ветер западный, юго-западный, достигнет 3-8 м/с. Температура воздуха ночью по Рязанской области упадет до +1…+6°С, днем прогреется до +3…+8°С.