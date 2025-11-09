Рязанцам рассказали о погоде 10 ноября
10 ноября спрогнозировали облачную погоду с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ветер западный, юго-западный, достигнет 3-8 м/с. Температура воздуха ночью по Рязанской области упадет до +1…+6°С, днем прогреется до +3…+8°С.
Рязанцам рассказали о погоде в понедельник, 10 ноября. Прогноз разместили на сайте рязанского МЧС.
