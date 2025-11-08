Россияне сообщили о сбое в работе Telegram
Сбой произошел в субботу, 8 ноября. За последние сутки поступило более 800 жалоб, за час — около 300. Россияне сообщили о проблемах в работе приложения при загрузке медиа и отправки сообщений.
Россияне сообщили о сбое в работе Telegram. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Напомним, в октябре РКН подтверждал ограничение работы Telegram в России.