Роскомнадзор подтвердил ограничение работы WhatsApp* и Telegram в России

В Роскомнадзоре изданию заявили, что частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram «для противодействия преступникам». Там утверждают, что иностранные мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег. * принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией в России.