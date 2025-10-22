Роскомнадзор подтвердил ограничение работы WhatsApp* и Telegram в России
В Роскомнадзоре изданию заявили, что частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram «для противодействия преступникам». Там утверждают, что иностранные мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег. * принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией в России.
