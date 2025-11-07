ВС России нанесли удар «Искандером» по личному составу и технике полка беспилотников ВСУ

Российские войска нанесли удар «Искандером» по личному составу, вооружению и технике полка беспилотников ВСУ на краматорско-дружковском направлении.

ВС России нанесли удар «Искандером» по личному составу и технике полка беспилотников ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские войска нанесли удар «Искандером» по личному составу, вооружению и технике полка беспилотников ВСУ на краматорско-дружковском направлении.