В Минобороны РФ рассказали, как будут платить резервистам на спецсборах

Минобороны России разъяснило порядок материального обеспечения резервистов, направленных на специальные сборы. Ведомство подготовило проект постановления правительства, который был представлен ТАСС.
Согласно новым правилам, граждане, участвующие в сборах, будут обеспечены продовольствием, необходимыми вещами и финансовыми выплатами.
Финансовое обеспечение включает возмещение среднего заработка за время участия в мероприятиях, связанных со сбором, а также компенсацию расходов на проезд к военкомату и обратно, расходы на аренду жилья и командировочные. Во время самих сборов резервисты будут получать оклад по воинской должности и месячный оклад в соответствии с присвоенным званием, а также дополнительные выплаты за условия службы в неблагоприятных климатических или экологических зонах.
Для граждан, не работающих и не состоящих на учете в службе занятости, предусмотрено возмещение среднего заработка или минимального размера оплаты труда (МРОТ). Также планируется выплата суточных при транспортировке резервистов от военкомата к месту проведения сборов и обратно.