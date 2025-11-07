Рязань
В Минобороны РФ рассказали, как будут платить резервистам на спецсборах
Минобороны России разъяснило порядок материального обеспечения резервистов на специальных сборах. Подготовлен проект постановления правительства. Резервисты обеспечиваются продовольствием, необходимыми вещами и выплатами. Финансово компенсируются средний заработок за время сборов, расходы на проезд, аренду жилья и командировочные. Во время сборов выплачивается оклад по воинской должности и званию, плюс доплаты за неблагоприятные условия службы. Безработным и не стоящим на учёте возмещают средний заработок или МРОТ. Также предусмотрены суточные при транспортировке от военкомата и обратно.

Минобороны России разъяснило порядок материального обеспечения резервистов, направленных на специальные сборы. Ведомство подготовило проект постановления правительства, который был представлен ТАСС.

Согласно новым правилам, граждане, участвующие в сборах, будут обеспечены продовольствием, необходимыми вещами и финансовыми выплатами.

Финансовое обеспечение включает возмещение среднего заработка за время участия в мероприятиях, связанных со сбором, а также компенсацию расходов на проезд к военкомату и обратно, расходы на аренду жилья и командировочные. Во время самих сборов резервисты будут получать оклад по воинской должности и месячный оклад в соответствии с присвоенным званием, а также дополнительные выплаты за условия службы в неблагоприятных климатических или экологических зонах.

Для граждан, не работающих и не состоящих на учете в службе занятости, предусмотрено возмещение среднего заработка или минимального размера оплаты труда (МРОТ). Также планируется выплата суточных при транспортировке резервистов от военкомата к месту проведения сборов и обратно.