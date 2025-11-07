Эксперт рассказал, на сколько выросли розничные цены на автомобили в России

С августа по ноябрь 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили в России выросли на 2-7%, но фактические цены сделок поднялись сильнее — до 20% у некоторых моделей. Это связано с сокращением программ поддержки, таких как трейд-ин и автокредитование, что привело к росту транзакционных цен от 5% до 20%. Выгодные предложения сейчас у брендов Hongqi, Jetour, Belgee, Haval, Evolute, Voyah, а также у гибридных моделей Rox, Seres и электромобилей Avatr. При этом некоторые производители (Exeed, Tank, Hongqi) снизили цены на свои модели, что может уменьшить стоимость на 1 миллион рублей и более.

С августа по ноябрь 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили в России увеличились на 2-7%. Однако фактические цены сделок показали более значительный рост, достигнув 20% для некоторых моделей. Об этом сообщил директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров, передает «Газете.Ru».

По словам Петрова, увеличение розничных цен связано с сокращением программ поддержки, таких как «трейдин» и автокредитование. В результате фактический рост транзакционных цен составил от 5% до 20%. На фоне этих изменений наиболее выгодные предложения предлагают бренды Hongqi, Jetour, Belgee, Haval, Evolute, Voyah, а также гибридные модели Rox, Seres и электромобили Avatr.

В то же время некоторые производители, такие как Exeed, Tank и Hongqi, значительно снизили цены на свои модели, что может привести к уменьшению стоимости на сумму до 1 миллиона рублей и более.

