Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
11°
Вск, 09
Пнд, 10
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.29 / 81.40 07/11 18:15
Нал. EUR 94.09 / 95.25 07/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 077
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 962
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 869
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 585
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Эксперт рассказал, на сколько выросли розничные цены на автомобили в России
С августа по ноябрь 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили в России выросли на 2-7%, но фактические цены сделок поднялись сильнее — до 20% у некоторых моделей. Это связано с сокращением программ поддержки, таких как трейд-ин и автокредитование, что привело к росту транзакционных цен от 5% до 20%. Выгодные предложения сейчас у брендов Hongqi, Jetour, Belgee, Haval, Evolute, Voyah, а также у гибридных моделей Rox, Seres и электромобилей Avatr. При этом некоторые производители (Exeed, Tank, Hongqi) снизили цены на свои модели, что может уменьшить стоимость на 1 миллион рублей и более.

С августа по ноябрь 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили в России увеличились на 2-7%. Однако фактические цены сделок показали более значительный рост, достигнув 20% для некоторых моделей. Об этом сообщил директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров, передает «Газете.Ru».

По словам Петрова, увеличение розничных цен связано с сокращением программ поддержки, таких как «трейдин» и автокредитование. В результате фактический рост транзакционных цен составил от 5% до 20%. На фоне этих изменений наиболее выгодные предложения предлагают бренды Hongqi, Jetour, Belgee, Haval, Evolute, Voyah, а также гибридные модели Rox, Seres и электромобили Avatr.

В то же время некоторые производители, такие как Exeed, Tank и Hongqi, значительно снизили цены на свои модели, что может привести к уменьшению стоимости на сумму до 1 миллиона рублей и более.

Ранее россиянам наглядно показали, как изменятся цены на авто после нового утильсбора.