Эксперт рассказал, на сколько выросли розничные цены на автомобили в России

С августа по ноябрь 2025 года рекомендованные розничные цены на новые автомобили в России увеличились на 2-7%. Однако фактические цены сделок показали более значительный рост, достигнув 20% для некоторых моделей. Об этом сообщил директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров, передает «Газете.Ru».
По словам Петрова, увеличение розничных цен связано с сокращением программ поддержки, таких как «трейдин» и автокредитование. В результате фактический рост транзакционных цен составил от 5% до 20%. На фоне этих изменений наиболее выгодные предложения предлагают бренды Hongqi, Jetour, Belgee, Haval, Evolute, Voyah, а также гибридные модели Rox, Seres и электромобили Avatr.
В то же время некоторые производители, такие как Exeed, Tank и Hongqi, значительно снизили цены на свои модели, что может привести к уменьшению стоимости на сумму до 1 миллиона рублей и более.
Ранее россиянам наглядно показали, как изменятся цены на авто после нового утильсбора.