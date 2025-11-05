Россиянам наглядно показали, как изменятся цены на авто после нового утильсбора

Российские автосалоны наглядно продемонстрировали, как изменятся цены на машины после введения новых тарифов по утильсбору. Об этом пишет телеграм-канал об экономике «Банки, деньги, два офшора». Новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили вступят в силу с 1 декабря. На кадрах видно, что ценники на представленные автомобили увеличатся примерно в 1,5 раза.

Фото: Банки, деньги, два офшора