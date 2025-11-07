На Рязанском приборном заводе подвели итоги осеннего этапа турнира «Эрудит»

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся командный турнир Осенний кубок «Эрудит АО „ГРПЗ“ — 2025». В игре приняли участие более 30 команд в составе пяти игроков, в том числе сборная Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ.

Кубок прошел в один этап: заводчанам предстояло ответить на 20 вопросов, на обсуждение каждого давалась минута. Были затронуты самые разные темы: от греческой мифологии до истории и физики.

Победителем игры стала команда «Команда», серебро у «ООО „Проводничок“, на третьем месте пьедестала почёта — „Изюм“.

"Команда нашего отдела с большим удовольствием в очередной раз приняла участие в „Эрудите“. Формат мероприятия, близкий к известной телеигре „Что? Где? Когда?“, по нашему мнению, самый интересный. Он позволяет показать не только свои знания, но и умение

применять логическое мышление. Спасибо Молодёжному центру за эту возможность!», — поделился впечатлениями капитан команды «ООО «Проводничок» Антон Дубов.

По итогам турнира все команды-участницы отмечены дипломами, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов, еще и денежным вознаграждением.

«В этот раз Осенний кубок «Эрудит» собрал 33 команды, это наш новый рекорд! Мы решили попробовать принимать не только командные, но и единичные заявки, и из отдельных работников сформировать сборные. И это дало результаты: новые люди заинтересовались игрой, познакомились и получили массу положительных эмоций!» — отметил председатель Молодёжного центра Василий Муранов.

Интеллектуальные соревнования «Эрудит» проводятся в АО «ГРПЗ» четыре раза в год, участие в них может принять любой желающий. Организатором выступает Молодёжный центр завода, который в этом году отмечает 20-летие.