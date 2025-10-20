В Минздраве сообщили о стабильных поставках и достаточном запасе важных лекарств

В России сформированы полугодовые запасы большинства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, передает «Газета. ру». Глаголев подчеркнул, что с начала проведения специальной операции на Украине ведомство осуществляет постоянный мониторинг обеспечения лекарствами. Он отметил, что контроль осуществляется на всех этапах — от производства и импорта до наличия препаратов на складах, в медицинских учреждениях и аптеках. По его словам, аналитические данные показывают, что по большинству позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в стране поддерживаются устойчивые резервы, сопоставимые с шестимесячным объемом потребления.

По его словам, аналитические данные показывают, что по большинству позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в стране поддерживаются устойчивые резервы, сопоставимые с шестимесячным объемом потребления. Замминистра также отметил, что на рынке наблюдается снижение цен на жизненно важные препараты, а поставки остаются стабильными.