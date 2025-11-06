Рязанский суд признал банкротом ООО «Завод пластических масс»

ООО «Гамма» подало заявление с требованием признать «Завод пластических масс» банкротом из-за непогашенной задолженности. Вводилась процедура банкротства — наблюдение. Временный управляющий вел реестр требований кредиторов должника. В него включены требования на сумму 9 158 677 рублей. Суд посчитал, что ООО «Завод пластических масс» следует признать и ввести в отношении него конкурсное производство. Решение не вступило в законную силу. Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности ООО «Завод пластических масс» — производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента