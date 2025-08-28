Павел Малков поддержал запрет вейпов в регионе
Губернатор Рязанской области поддержал запрет вейпов. Об этом он сообщил во время прямого эфира 28 августа. «Абсолютное большинство в парламенте за запрет продажи вейпов. Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие такого законопроекта. Регионы, Рязанская область, тоже это поддерживают. Процесс идет», — ответил Павел Малков на вопрос рязанцев по теме. Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение о том, чтобы регионы могли ограничивать продажу вейпов.
Фото: скриншот эфира на странице «Рязанская область» ВКонтакте.