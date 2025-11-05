В Минпромторге сообщили о падении продаж новых автомобилей

В категорию новых транспортных средств входят легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы и грузовики. Статистика показывает, что за десять месяцев 2025 года на российском рынке было реализовано 1 197 394 таких ТС, тогда как за тот же период 2024 года — 1 544 849.

В Минпромторге сообщили о падении продаж новых автомобилей на 22%. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на ведомство.

В категорию новых транспортных средств входят легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы и грузовики.

Статистика показывает, что за десять месяцев 2025 года на российском рынке было реализовано 1 197 394 таких ТС, тогда как за тот же период 2024 года — 1 544 849.