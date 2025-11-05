Рязанцы сообщили о большой яме по центру дороги на Театральной площади

Рязанцы сообщили о большой яме по центру дороги на Театральной площади. Фото читатели прислали в редакцию РЗН. Инфо. Очевидцы уточнили, что на данном участке дороги машины массово начали пробивать колеса. На место вызвали ГАИ.